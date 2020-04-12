السعودية تودع سلطان العذل.. قصة كفاح لـ23 عاما على كرسي متحرك

12 أبريل 2020 - 01:31 م

نعت وسائل إعلام سعودية والكثيرون من السعوديين رجل الأعمال السعودي سلطان العذل، التي تمثل حياته قصة بطولة، لاقت إعجاب الكثيرين، حيث أشاد بها العديد من السعوديين.

واشتهر رجل الأعمال السعودي سلطان بن محمد العذل ، بلقب ستيفن هوكينج العرب، نظرا للمرض الذي كان يعاني منه منذ 23 عاما والذي يعرف بـ " مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي" .

وكان رجل الأعمال السعودي سلطان العذل قد القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين.

كما فقد العذل جميع حواسه عدا السمع والبصر والإحساس، ويتنفس من خلال أنبوب تنفسي موصول بجهاز تنفس صناعي، ويتغذى بواسطة أنبوب تغذية.

ونجح العذل رغم كل هذه الظروف القاسية في إدارة مجموعة من الشركات لها تأثيرها في السوق منها شركة " سمسا" للنقل السريع المحدودة " فيديكس"، وشركة "شهية" المحدودة " دانكن دوناتس" ، الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة (أمنكو)، بالإضافة إلى عدد الموظفين في الشركات التي أشرف عليها مباشرة يفوق العشرة آلاف.

كما تغلب العذل على عدم قدرته على الحركة والنطق بتأليف كتاب ضخم عن جده صالح باشا بن محسن بن عذل، أحد رجالات الملك عبدالعزيز، والذي يحتوي على ألفي صفحة، مستعينا في تأليفه بعينيه فقط، والذي كتب مقدمته خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حينما كان وليا للعهد.

ولم يكن هذا المؤلَف هو الوحيد له، بل استطاع تأليف كتب أخرى، مستخدماً عينيه فقط ، وفقا لمقابلة سابقة أجراها مع مجلة الرجل .

كما درس العذل حتى المرحلة الثانوية في معهد العاصمة في مدينة الرياض، ثم أكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون.

وتخرج من كلية هندسة في تخصّص الهندسة الكهربائية، وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية وحصل على تقدير امتياز.

وودعه الأكاديمي السعودي فهد العرابي الحارث بالقول :" اللهم إني أسألك أن ترحم عبدك الإنسان سلطان العذل الذي عانى سنوات طويلة ، ويحتفظ له أصدقاؤه ومعارفه بكثير من الحب والتقدير فهو كان دائماً كريماً في أخلاقه ومشاعره إلى جنات الخلد بإذن الله .. وعزائي لأهله وذويه ومحبيه".









