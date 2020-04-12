  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

في عيد ميلادها..

حقيقة خلاف إسعاد يونس مع شريهان بعد اتهامها بخطف زوجها

الصفحة الأخيرة

اسعاد يونس و شريهان
اسعاد يونس و شريهان
Advertisements

متابعات- علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حقيقة مشادة رمضان صبحي مع «كهربا»

شريهان

إسعاد يونس

الخواجة

بمناسبة عيد ميلاد الفنانة القديرة إسعاد يونس الذي يوافق اليوم الأحد 12 أبريل، نكشف حقيقة خلافها مع شريهان، بعد أن اتهمتها بخطف زوجها، ونشبت بينهما مشادات لهذا السبب، ولكن تحول العداء فيما بعد إلى صداقة قوية بين الفنانتين.

في منتصف الثمانينيات التقت الفنانة إسعاد يونس بالمليونير الأردني ذو الأصول الفلسطينية والحامل للجنسية البريطانية، علاء محمود الخواجة، وسرعان ما تزوجا وأنجبا ابنهما "عمر".

وكانت الفنانة شريهان، من أقرب أصدقاء إسعاد يونس وزوجها علاء الخواجة، وعندما كانت تمر بأزمة نفسية شديدة في حياتها، لم تجد شريهان سوى صديقتها المقربة وزوجها لتحكي لهما عن أزمتها.

ولكن شريهان كانت تتقرب من زوج إسعاد،  حتى تزوجا سرًا، وظلت الزيجة سرية إلى أن أنجبت شريهان طفلتها الأولى "لؤلؤة"، فقرر الزوجان أن يعلنا أمرهما على الملأ.

حينما علمت إسعاد بما حدث خرجت في وسائل الإعلام وقالت إنها كانت تظن شريهان صديقتها ولم تكن تدري أنها ستخطف زوجها.

وفي لقاءات أخرى نفت إسعاد زواج زوجها من شريهان، وعلى الجانب الآخر كانت تؤكد شريهان أنهما تزوجا، وحدث بين الثنائي شريهان وإسعاد أكثر من مشادة كادت أن تتحول إلي معركة بالأيدي في أحد فنادق القاهرة الكبري.

وتحول الأمر سريعا إلى مودة ومحبة وذلك بعدما أعلنت شريهان عام 2001 إصابتها بالسرطان فما كان من إسعاد إلا أن تقف بجانبها وتساندتها في محنتها.

وقالت إسعاد في حوار وقتها: "بكيت وتوسلت في صلاتي من أجل شيريهان، تمنيت أن تُشفى من أجل شبابها، وأية سيدة في مكاني لو لم يكن لها الإحساس نفسه اعتبرها كافرة وليست آدمية، ولكن نحن بشر في النهاية ووضع الله فينا من رحمته جزءًا كبيرًا، علاقتي بشيريهان الآن اختلفت تمامًا، نحن أكثر من توأمين، وهي مؤمنة جدًا بالله ولديها إرادة من حديد".

وعاد الثنائي احباء مرة اخرى وقالت شريهان عن إسعاد يونس مع الإعلامي عمرو أديب، عام 2007، في برنامجه "القاهرة اليوم"،  ان اسعاد الأخت والحبيبة التي كانت أول من وقفت إلى جانبها في محنة مرضها، ولا تزال في كل مراحل مرضها.

فيما قالت إسعاد عن التوازن النفسي في علاقتها مع شيريهان رغم أنها "ضرتها": "شريهان ساعدتني على ذلك، لأنني فوجئت بها قمة الطيبة، والطعامة، والسذاجة مثلي تمامًا، ومن الصعب أن أجد رجلًا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأنا أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق أسرة سعيدة؟ رغم أنني ضد تعدد الزوجات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية