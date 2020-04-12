بشرى سارة للسعوديين في شهر رمضان

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المعاشات

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تماشيا مع المسئولية المجتمعية المنوطة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في السعودي، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب بأثر رجعي للمستفيدين الذين أسقطوا الشهر الماضي قبل أن تجري إعادتهم لاحقاً.

يأتي هذا عقب قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف عن المستفيدين من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الوزارة قامت بمد فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني للشهرين القادمين (شعبان ورمضان)، حيث يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممّن يجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصاً أن إعادة شمول بعض الفئات تتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.

وكانت المعاشات المودعة لشهر رجب بأثر رجعي قد بلغت (19,578,541) مليون ريال،  حيث أودعت الوزارة في وقت سابق، ما يتجاوز ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري.


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