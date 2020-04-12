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الرجال أكثر عرضة للإصابة والوفيات بـ"كورونا".. ما السبب

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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

القلب

السكر

كورونا

الضغط

كشفت الأعداد التي تم حصرها على مستوى العالم عن أن الرجال أكثر عرضة من النساء من حيث الإصابة والوفاة بفيروس"كورونا" المستجد ، ويظل الجميع يسأل عن السبب وراء ذلك.

وكشفت دراسة حديثة عن أن السبب وراء ذلك يرجع إلي العديد من الأسباب ومن أهم هذه الأسباب أن التدخين منتشر بين الرجال أكثر من النساء ، كما أن الرجال لا يعتنون بأجسادهم جيدا، كما أنهم يشربون الكحول أكثر من النساء.

كما أن الرجال لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا ولا يطلبون المساعدة الطبية إذا كانوا بحاجة إليها.

 وطبقا للدراسة التي نشرتها "صدي" فإن الرجال يعانون أمراضا مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسرطان وضغط الدم المرتفع ومرض السكر من النوع الثاني أكثر من النساء، ولذلك فكل هذه الأمراض الخطيرة تجعلهم أكثر عرض للإصابة والوفاة بفيروس"كوفيد 19".


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