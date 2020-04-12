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جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية
جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية
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إيمان هاني

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صدى البلد

الدقهلية

شبرا

جثمان

كورونا

روي الدكتور أحمد الهنداوي نجل الطبيبة المتوفاه بفيروس "كورونا " المستجد ،في أول ظهور إعلامي له تفاصيل قيام أهالي "شبرا البهو" بمنع دفن جثمان والدته .

وقال "الهنداوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي " المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنه فوجئ بأن أهالي البلد قاموا بقطع الطريق المؤدي للمقابر لمنع دفن الجثمان ، وحينما توجهوا من طريق أخر قام الأهالي بكسر زجاج سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان .

 وتابع :"بأن والدته كانت مريضة سكر و ضغط وكانت تعاني منذ فترة كبيرة من آلام مبرحة في القدم ، لافتا إلي أنهم فوجئوا بأنها لا تستطيع التنفس وتم نقلها للمستشفي و اكتشفوا أنها مصابة بفيروس "كورونا

"الهنداوي"، وجّه الشكر لوزارة الداخلية علي المجهود الكبير الذي بذلته من أجل دفن الجثمان ، معقبا :" جثمان أمي ظل لمدة 6 ساعات بدون دفن".

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