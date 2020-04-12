قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

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الخشت

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة قرية "شبرا البهو" على وحدة بقصر العيني الفرنساوي.

وقال "الخشت"، عبر "فيس بوك": حفظ الله أطباء مصر من كل سوء.. وكل التقدير لهم في جهادهم لعلاج المصابين، والتقدير موصول إلى هيئة التمريض، وأطباء الامتياز، والإداريين العاملين بالمستشفيات.

وأكد الخشت، أن الرهان الآن على معركة الوعي وطريقة التفكير، ولا شك أن التنمر من مصابي الفيروس، سلوك فردي خارج التحضر ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف وروح الإنسانية، ولا يجب التعامل مع الجيش الأبيض بهذه الطريقة بل إظهار التقدير والامتنان الكبير لدورهم.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تدوينته: "فلنتعاون جميعا في مواجهة هذا الخطر، ونترفع عن الأنانية. وليكن شعارنا (الجميع من أجل الجميع)؛ لأن مبدأ (أنا وحدي) سوف يضر الجميع بمن فيهم الناظرون إلى مصلحتهم الخاصة وحدها".



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