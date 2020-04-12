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الهند تقسم مدنها إلى حمراء وبرتقالية وخضراء لهذا السبب

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متابعات- أمينة عبد العال

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الهند

كورونا

فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الهندية عن عزمها تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء حسب شدة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى أنه لن يتم السماح بأي نشاط في المناطق الحمراء والتي يتم فيها اكتشاف عدد كبير من الحالات كنقاط ساخنة.

أما المنطقة البرتقالية هي المناطق التي اكتشف بها حالات قليلة في الماضي دون زيادة فيا لأعداد في عدد الإصابات،  وسيتم السماح فيها بممارسة أنشطة مثل تشغيل محدود لوسائل النقل العام، حسبما نشرت "صدى البلد".

أما المناطق الخضراء فستكون نلك المناطق التي لم يكتشف بها حالات وسيتم ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية بها.

وبالرغم من أنه كان من المقرر أن يتم انتهاء فترة الإغلاق العام في 14 إبريل إلا أنه من الواضح أنه سيتم تمديدها لازدياد أعداد الإصابات التي تجاوزت 8350 حالة فيما وصلت الوفيات إلى 273 وفاة وشفاء 716.


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