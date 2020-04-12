» علي جمعة لمن رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا: انحطاط وجهل

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سي بي سي

علي جمعة

كورونا

عمرو خليل

أبدي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه ببرنامج" من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامي عمرو خليل،:"قائلا: "كثيرا منهم غفلة عن حقيقة أنفسهم، وعن دينهم".

 وتابع:"الغريب أنهم استعملوا مكبرات المساجد، ومال الدين بهذا الانحطاط في رفض دفن الجثمان "، ما حدث في قرية شبرا البهو شيء لا يقاس عليه، وهم يمثلون الشر والجهل والغباء".

 وكان عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

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