» بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي

أثارت تصريحات الفنان أحمد فهمي، جدلاً واسعًا، بسبب رفضه التمثيل مع الفنان محمد رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفتان، ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏

علق رمضان على هذه التصريحات، بنشر مقطع من لقاء سابق لفهمي منذ سنوات، أشاد فيه بموهبة رمضان، ليثبت تناقض تصريحات فهمي بين الماضي والحاضر.

وفي الفيديو الذي نشره رمضان، قال فهمي: "مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقى إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل إيه. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا".

كان فهمي قد صرح مؤخرا في لقاء تلفزيوني، بأنه يحب محمد رمضان في الواقع ولطالما تحدث عنه بالخير في لقاءات سابقة، وعن هجومه السابق عليه أوضح فهمي أنه بسبب واقعة ‏إيقاف الطيار عن العمل بعد تسريب فيديو رمضان معه في كابينة الطائرة وأن ذلك وضعه في حالة صدمة من الموقف لأنه شعر بالحزن على ‏شخص فقد مصدر رزقه.‏

تابع فهمي أنه عندما نشر رمضان فيديو كوميدي من غرفة العمليات وهو يسخر من واقعة فصل الطيار من عمله، كل ما فعله أنه ‏سخر من رمضان بنفس طريقته، وأن هذا كل ما في الأمر وأنه يحترم محمد رمضان كفنان ويراه ممثلًا كبيرًا.‏