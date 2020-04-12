أمر ملكى جديد للملك سلمان

12 أبريل 2020 - 10:16 ص

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأنه قد صدر أمر من الملك سلمان بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.

وسجلت المملكة 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تدرس العلاج ببلازما الدم من المتعافين.