اغتيال لاعب بالرصاص أمام منزله في هذه الدولة

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أعلن نادي جواياكيل سيتي الإكوادوري، اغتيال إدوين إسبينوزا، لاعب وسط الفريق، بالرصاص أمام منزله في مدينة جواياكيل.

وقال كارلوس فرانكو المدير الرياضي للفريق في تصريحات صحفية: "إسبينوزا كان لاعبًا في قمة الإحترام والأخلاق، أعرفه جيدًا منذ انضمامه للنادي قبل 12 عامًا".

وأضاف "فرانكو"  خلال تصريحاته: "على ما يبدو اختلط على القتلة الأمر، وأطلقوا النار على إسبينوزا بالخطأ حيث اعتقدوا أنه شخص آخر".

وكان إسبينوزا يتدرب في منزله هذه الأيام مثل باقي لاعبي الأندية الإكوادورية، في فترة تجميد النشاط الكروي الحالية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.


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