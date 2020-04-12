» يلغي حفل الزفاف.. ويحتضن عروسه بهذه الطريقة

12 أبريل 2020 - 09:58 ص

قرر أحد الشباب في المكسيك الاحتفال بزفافه بطريقته الخاصة بعد إلغاء حفل الزفاف بسبب فيروس كورونا.

وقام الشاب المكسيكي باحتضان حبيبته بورق المرحاض، وهو يرتدي قناع الوجه، بعد إلغاء زفافهما، حيث قرر هو وعروسه الاحتفال بزواجهما بهذه الطريقة الخاصة.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية المكسيكى، مارسيلو أبرارد بأن الحكومة بالفعل تستعد للمرحلة الثالثة لمجابهة الفيروس الوبائي، حيث من المتوقع تسارع وتيرة الإصابات لتبدأ فى الانخفاض، ما يجعلنا نستعد ببعض إجراءات المكافحة الوبائية اللازمة.

وكانت المكسيك قد سجلت 194 حالة وفاة و3441 مصابا ، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المكسيكية، والتى حددت وجود 10105 حالات مشتبه فيها ، و17950 حالة سلبية بالفيروس.





