فيديو مسرب لأمير سعودي يكشف هذه المفاجأة

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فيديو مسرب

بن مساعد

ضيف الصف

انتشر مقطع فيديو للأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، وهو يجتمع بعدد من الطلاب داخل أحد الفصول، والذين فاجأوه بعدد من الأسئلة غير المتوقعة في برنامج "ضيف الصف".

ونشرت الفيديو قناة mbc على حسابها في تويتر وعلقت عليه بالقول: "فيديو مسرب .. الأمير  عبدالرحمن بن مساعد ضيف الصف يجيب عن حبه للهلال وسبب عدم لعبه كرة القدم.

بينما علق الأمير بن مساعد: "شكرا لـ mbc على استضافتي في البرنامج المتميز ضيف الصف شكرًا لفريق البرنامج من معدين ومخرجين .. والشكر الأكبر لأبنائي وبناتي الذين هم أجمل ما في البرنامج أسعدوني وأكرموني وعلّموني".

ويظهر الفيديو الطالبة منى الباهلي وهي توجه سؤالا للأمير بن مساعد: لماذا تحب نادي الهلال، ولا تحب غيره"؟

كما وجهت له إحدى الطالبات سؤالا: "لماذا لا تصير لاعب كورة طالما أنك تحب كرة القدم".

وأجاب الأمير مشيرا إلى جسمه ووزنه الزائد، حيث دخل الطلاب في نوبة من الضحك، ليوجه له سؤالا آخر: لم تكن وأنت صغير بمثل هذا الوزن"، ليمازحه الأمير ضاحكا: " هذه سبّة يا سلطان".


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