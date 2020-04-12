محمد جبريل بعد منع الأهالي دفن الطبيبة: انتظروا هذا الأمر

12 أبريل 2020 - 09:46 ص

أعرب الداعية محمد جبريل الإمام السابق لمسجد عمرو بن العاص عن أسفه لما حدث بشأن منع أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا في الدقهلية من دفن طبيبة توفيت بسبب كورونا.

وأضاف جبريل على حسابه في تويتر: "عندما رأيت فيديو لعدم دفن طبيبة ماتت بسبب كورونا أقول إذا مات الطبيب الذي يعالجك ويمنع دفنه وإكرامه يكون من حقه ألا يعالجك إذا مرضت .. " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".

وناشد أهالي القرية قائلا: استقيموا يرحمكم الله فهذا وقت التلاحم والتراحم لا التراشق وإنكار الجميل وارحموا تُرْحموا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وتابع قائلا: يرحم الله الطبيبة التى ماتت بسبب كورونا وتأخر دفنها بسبب بعض الجهلة هداهم الله.. وأحسبها من الشهداء لأنها تفانت فى علاج المرضى ونسيت نفسها حتى أصيبت، فاللهم أسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهلها الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء من خلقك".

وكان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر أمس السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس «كورونا» بمحافظة الدقهلية

وبحسب بيان صدر عن النيابة العامة، فإن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

وألقت مباحث الدقهلية، أمس القبض على 22 شخصا من مثيري الشغب بقرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، والذين حرضوا الأهالى على التجمهر ومحاولة منع دفن الطبيبة «س.ع.ع»، 64 سنة، والتى توفيت اثر إصابتها بكورونا .

يذكر أن عددا من أهالي القرية كان قد تجمهروا أمام المقابر ورفضوا دخول الإسعاف ومنعوا دفن الجثة بالمقابر، وأشعل البعض النيران في أكوام من قش الأرز، اعتراضا على عملية الدفن.