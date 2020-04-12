السعودية.. فتح رشاشه في وقت الحظر.. ماذا حدث

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سيارته

مطلق النار

في خطوة سريعة وجادة ألقت قوات الأمن السعودية القبض على مواطن بحي النظيم بالرياض، والذي تعمد مخالفة قرار منع التجول، بالسير بسيارته، مطلقا النار من نافذتها بشكل أثار غضب الكثيرين.

وكشفت مصادر عن أنه جرى خطوة القبض على المواطن المشار إليه جاءت بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو قد أظهر إطلاق شخص النار من سلاح آلي من نوع رشاش في تحدّ واضح لقرارات الدولة في المتعلقة بفرض منع التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بإجراءات جادة لمواجهة فيروس كورونا، حيث علقت صلاة التراويح وغلق المسجد الحرام والنبوي، لأجل غير مسمى.

كما قررت حظر التجول على مدار اليوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل كامل، حتى إشعار آخر.

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