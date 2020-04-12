"لا يا روح أمك".. مقترح يغضب أديب على الهواء

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انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب مقترحات البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء مقابر جماعية لضحايا كورونا في مصر، قائلا: "لا يا روح أمك، المصريين مش محتاجين مقابر جماعية، المصري يدفن جنب أمه وأبوه، معزز مكرم، دا إحنا معملنهاش في الحرب، مقابر جماعية إيه وزفت إيه في عين أهلك".

واستنكر "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن طبيبة متوفاة بكورونا، قائلا: "دول مش مصريين".

وأضاف أن هذا الموقف دليل على الجهل والغوغائية، متسائلا: "أين الرحمة والإنسانية.. فين الإنسان المصري اللي بطبعه متدين"، مؤكدا أن متوفى كورونا لا ينقل المرض.

وكان عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن.

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