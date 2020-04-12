» "جمعة" يهنئ جوكر الأهلى لانضمامه لـ بيراميدز

12 أبريل 2020 - 09:23 ص

هنأ النجم وائل جمعة، صخرة دفاع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، صديقه أحمد فتحي على انضمامه لنادي بيراميدز ورحيله عن القلعة الحمراء.

ونشر الصخرة صورة لهما من إحدى المباريات، معلقا: "مساء الفل.…نهاية مشوار أحمد فتحي مع النادي الأهلي وانتقاله إلي بيراميدز شكرا لأحمد فتحي على الفترة اللي قضيتها داخل جدران نادينا العزيز ودافعت عنه بكل فخر وإخلاص.. النادي الأهلي لم يقصر في محاولة الاحتفاظ بيك ولكنه في النهاية اختيارك ولابد من احترامه".

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.