فنانة شهيرة: "هؤلاء ضيعوا عمري"

12 أبريل 2020 - 09:07 ص

نشرت الفنانة نيرمين الفقي، عبر حسابها على إنستجرام ،فيديو مؤثرا عبرت فيه عن استيائها من التعامل معها في الأعمال الفنية الفترة الأخيرة وبالأخص المنتجين.



وقالت نيرمين الفقي، في فيديو نشرته عبر إنستجرام من لقاء تليفزيوني لها، إنها الآن تقبل بأعمال وأدوار مقابل أجر يقل عما كانت تتقاضاه من عشر سنوات.



وتابعت: المنتجون ضيعوا 10 سنين من عمري في انتظار الدور الكويس، عشان كدة غيّرت ونوّعت من جبل الحلال لأبو العروسة لنصيبي وقسمتك، وكل واحد فيهم كان فيه نجاح كبير الحمد لله".



وقالت: أمي كانت زمان بتنصحني إني مهتمش بالفلوس وتقولي اهتمي بالعمل عشان يفضل المشاهد فاكرك وتسيبي علامة، لكن للأسف دلوقت لا في فلوس ولا في دور مناسب، أنا دلوقت بمضي بأقل من أجري اللي كان من 10 سنين.. الموضوع ده طبعا مؤثر وبيضايق أكتر لكن دي الحقيقة ولازم أكون واقعية، لكن النجاح هو التواجد، طول ما أنتي موجودة ده نجاح في حد ذاته".



يذكر أن نرمين الفقي نفت منذ عدة أيام، شائعة خطوبتها من أحد الأشخاص من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة، يمكن اللي كتب الشائعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".

