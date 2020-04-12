الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

12 أبريل 2020 - 08:52 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا حيث سجل 15.78 جنيه مرتفعا عن المعاملات الصباحية أمس والتي سجلت 15.76 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.