أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد انتقال أحمد فتحي رسميا لبيراميدز

أحمد عادل شعبان
على الرغم من التكهنات التي تحدث عنها البعض خلال الأيام الماضية بتراجع نادي بيراميدز عن ضم أحمد فتحي لاعب الأهلي ، إلا أن النادي أعلن رسميا انضمام اللاعب في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي .
وفي أعقاب ذلك علق المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي الأهلي - بتعليق غامض أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : مدام مش عاوزين ... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه.
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