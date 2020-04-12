أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد انتقال أحمد فتحي رسميا لبيراميدز

12 أبريل 2020 - 07:48 ص

على الرغم من التكهنات التي تحدث عنها البعض خلال الأيام الماضية بتراجع نادي بيراميدز عن ضم أحمد فتحي لاعب الأهلي ، إلا أن النادي أعلن رسميا انضمام اللاعب في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي .



وفي أعقاب ذلك علق المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي الأهلي - بتعليق غامض أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : مدام مش عاوزين ... نقطع الرزق ليه ... ربنا معاه.

