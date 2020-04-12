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وفاة فنان شاب بعد رسالته الغريبة لـ تامر حسني

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تامر حسني
تامر حسني
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تامر حسني

خالد عادل

توفي فنان مصري شاب بعد صراع طويل مع المرض عقب فيديو مثير وجهه لتامر حسني .

وقضى المطرب والملحن خالد عادل إثر إصابته بفشل كلوي بالإضافة إلى مياه على الرئة ، وتورم في الجسد كله.

وكان خالد عادل قد نشر مقطعا فيديو مثيرا للجدل وجه في رسالة للفنان تامر حسني مطالبا منه نقله إلى مستشفى آخر على نفقته قائلا: الحقني أنا بموت.

وبرر شقيق الملحن الراحل الموقف قائلا: يا جماعة أنا بعتذر عن الفيديو اللي أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته، لإن خالد أخويا عنده تسمم دموي حاد بسبب التهاب خلوي حاد برجله الشمال، والتسمم الدموي، ده بتكون أعراضه الهذيان وتخيلات، وعدم وعي كامل، وخلل في عملية الإدراك والنطق.

والأستاذ تامر حسني وأخيه الأستاذ حسام حسني، متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلي الرعاية المركزة، وبشكرهم جدا جدا على اهتمامهم بحالة أخويا، وبوجه لهم كل الشكر والتقدير".

وتابع: "بعتذر جدا على الفيديو اللي نزل من أخويا، لأني للأسف كنت سايب معاه الموبايل بتاعه، وخرجت أكلم الدكتور، لقيت الفيديو نزل، وهو بيطلب من أصدقائه إنهم يقفوا جنبه، للأسف هو في حالة لا وعي كامل، ومفيش أي إدراك ذهني عنده".

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