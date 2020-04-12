عالم فيروسات يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن وباء كورونا

12 أبريل 2020 - 01:10 ص

تخوف توماس شولز، أستاذ معهد هانوفر للفيروسات من أن يؤدي إلغاء القيود بعد تراجع أعداد المرضى المصابين بفيروس «كورونا»، إلى انبعاث موجات جديدة من وباء COVID-19.



وقال شولز، عبر برنامج «فيروس خطير 2» على القناة التلفزيونية «روسيا 1» مساء السبت: «لسوء الحظ، لا يمكنني إيقاف المنبه. لدينا مخاوف جدية من أنه بعد انخفاض عدد المصابين بشكل كبير، وهذا سيحدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، سيتم رفع القيود ونتيجة لذلك، سنواجه موجات جديدة من الوباء مرة أخرى».



وحسب شولتز، فمن أجل منع تكرار السيناريو الحالي، سيتعين على حكومات الدول المختلفة العودة إلى الإجراءات التقييدية خلال هذا العام والعام المقبل.

