  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

قرار مفاجيء من الملك سلمان لمواجهة كورونا في السعودية

أحمد فتحي

رسالة نارية من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد انتقاله رسميا لبيراميدز

كورونا

عالم فيروسات يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن وباء كورونا

سلمان

العاهل السعودي يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

لماذا لا يتم التوسع في تحليل كورونا؟.. متحدث "الصحة" يجيب

كورونا

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن مكافحة كورونا

كورونا

بالفيديو: 8 خطوات تمر بها جثامين ضحايا كورونا قبل الدفن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على منع دفن طبيبة ضحية كورونا

صورة من الواقعة

نجل طبيبة الدقهلية ضحية كورونا يكشف تفاصيل الواقعة

علي جمعة

«علي جمعة»: أقمار الجيل الخامس للاتصالات سبب «كورونا»

روسيا: كورونا أظهر عدم فعالية بعض المنظمات الدولية

عرب وعالم

"الكرملين" يرفض فرض عقوبات على بوتين
"الكرملين" يرفض فرض عقوبات على بوتين
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا تزف للعالم علاج "كورونا"

#

بالفيديو.. "السيسي" يوبخ مسئولا بسبب هذا الخطأ

#

روسيا .. 954 إصابة جديدة بـ“كورونا“

#

الكورونا ومستقبل النظام الاقتصادي العالمي

اعتبرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، السبت، أن جائحة كورونا في العالم، أظهرت عجز بعض المنظمات الدولية عن مواجهة الأزمة، محذرا من أن عواقبها الاقتصادية ستكون قاسية وطويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح للقناة الروسية الأولى: إن "هذه الجائحة غير المسبوقة، أظهرت أن فعالية المنظمات الدولية لا ترقى إلى المستوى المنشود، وهذا أقل ما يقال فيها".
وأضاف أن "هذا يخص بالدرجة الأولى المنظمات الدولية، كالصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين".
وأوضح بيسكوف، أن "كل دولة في الظروف الحالية تتصرف بمفردها بدلا عن بذل جهود جماعية".
ولفت إلى أن الوضع الحالي يدعو إلى تحليل عواقب الأزمة، وسبل تطوير الهياكل الدولية مستقبلا، كي تكسب فعالية حقيقية.
وتابع بيسكوف، "في الوقت الحالي لا يمكن وصف العمل الذي تؤديه المنظمات المذكورة بأنه مقبول".
وشدد على أن العالم واجه أزمة اقتصادية قاسية إثر كورونا، قائلا "عاجلا أم آجلا، سيتراجع الفيروس أو ربما سيختفي إطلاقا من العالم، وحينها ستعود القضايا الاقتصادية إلى الواجهة".
وحذر بيسكوف، من أن عواقب هذه الأزمة الاقتصادية ستظل قائمة لفترة أطول من يوم أو شهر أو شهرين.
وتابع قائلا، إن "الوضع في الاقتصاد العالمي سيكون قاسيا إلى حد ما، وذلك سيتطلب اتخاذ تدابير دعم منتظمة متوسطة وطويلة الأمد".
وأكد المتحدث الروسي، أن بلاده تملك الاحتياطات المطلوبة لاتخاذ مثل هذه التدابير، مشيرا إلى أهمية استخدام هذه القدرات في الوقت المناسب وبأكبر فعالية ممكنة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
\

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بريطانيا.. جونسون بدأ يتعافى من "كورونا"
» كورونا.. إغلاق مدارس نيويورك حتى سبتمبر
» رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع "جوكر" النادي الأهلي
» عمرو أديب : "الموضوع لسة مطول شوية"
» هذا ما قاله "الإبراشي" على واقعة طبيبة الدقهلية
» مستشفي المطرية تكشف حقيقة وجود إصابات بـ"كورونا"
» حقيقة انتقال فيروس كورونا من جثامين الأموات للأحياء
» محافظ الاسكندرية يكشف اجراءات منع التجمعات في شم النسيم
» استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» تحذير عاجل من طبيبة بيطرية بشأن انتقال كورونا للكلاب والقطط
» مبساء مغربي تكشف تفاصيا ما حدث في شقة دبي المشبوهة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية