كورونا.. 6 وفيات في إسرائيل ترفع الحصيلة إلى 101

12 أبريل 2020 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 101، إثر تسجيل 6 حالات جديدة.



وأفادت الوزارة في بيان اطلعت الأناضول عليه، "أنها سجلت 6 وفيات جديدة بالفيروس، إحداها أعلن عنها صباح السبت".

وأشارت إلى "أن عدد المصابين ارتفع إلى 10743، بتسجيل 335 إصابة جديدة".



وأوضحت الوزارة أن "175 مصابا وصفت حالتهم بالحرجة، فيما تماثل 1341 للشفاء".

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قرارا بوقف استقبال الرحلات التجارية إلى إسرائيل، حتى انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف".



وفي وقت سابق السبت، أصدر نتنياهو، قرارا بوقف استقبال رحلات الإسرائيليين العائدين من الخارج.



وقالت القناة "12" الخاصة، إن قرار تعليق رحلات العائدين جاء لحين وضع تدابير قضائية تلزمهم بالخضوع لحجر صحي لدى وصولهم مطار "بن غوريون" (وسط)، في فنادق أعدتها وزارة الدفاع.

