» بريطانيا.. جونسون بدأ يتعافى من "كورونا"

12 أبريل 2020 - 12:40 ص

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون الصحية في تحسن وبدأ يتعافى من أعراض الإصابة بكورونا.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ناطق باسم مكتب الحكومة (لم تذكر اسمه) قوله إن "رئيس الوزراء في تحسن مستمر".



وأضاف أن "معنويات رئيس الوزراء مرتفعة، ويقضي وقته داخل المستشفى بممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة الأفلام السينمائية".



وتابع الناطق قائلا: "جونسون تحدث إلى أطبائه، وشكر الفريق الطبي بأكمله على العناية الرائعة التي تلقاها"، معرباً عن تعاطفه مع المتضررين من هذا المرض القاتل".



وأعلن مكتب الحكومة البريطانية، الجمعة، أن "رئيس الوزراء لا يزال في المستشفى، في المراحل الأولى من التعافي، وقد عاود السير قليلاً".



وخرج الزعيم المحافظ (55 عاماً) مساء الخميس من العناية المركزة التي أدخل إليها الإثنين، ونقل إلى قسم آخر بمستشفى "سانت توماس" في لندن حيث يخضع "لمتابعة مكثفة خلال المرحلة الأولى من شفائه".

والسبت، أعلنت وازرة الصحة البريطانية ارتفاع وفيات كورونا في عموم البلاد إلى 9 آلاف و875، إثر تسجيل 917 وفاة اليوم.