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فرنسا.. 643 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 13 ألفا و832

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المصريون ووكالات

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سجلت فرنسا السبت، 643 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 ألفا و832.
وأعلن مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 129 ألفا و654، إثر تسجيل 3 آلاف و114 في الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكر سالومون، أن 31 ألفا و120 مصابا يتلقون العلاج في المشافي، بينهم 6 آلاف و883 يخضعون للعلاج، في وحدات العناية المركزة.
وأضاف أن 26 ألفا و391 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس حتى الآن.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، موريل بينيكود، في تغريدة على تويتر، أن عدد العاطلين عن العمل بسبب كورونا ارتفع إلى 8 ملايين.
ومن المقرر أن يتقاضى المفصولون من العمل رواتب في إطار إعانات البطالة بنسبة 70 في المئة من رواتبهم الأساسية.
ومساء السبت، أظهرت الإحصاءات تصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا بـ 20 ألفا و64، بينما حلت إيطاليا ثانيا بـ 19 ألفا و468، وإسبانيا ثالثا بـ 16 ألفا و353، وفرنسا رابعا بـ13 ألفا و832، ثم بريطانيا خامسا بـ9 آلاف و875.وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و762 ألفا، توفي منهم أكثر من 107 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفا، حسب موقع Worldometer. -

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