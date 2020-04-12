فرنسا.. 643 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 13 ألفا و832

12 أبريل 2020 - 12:10 ص

سجلت فرنسا السبت، 643 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 ألفا و832.



وأعلن مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 129 ألفا و654، إثر تسجيل 3 آلاف و114 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر سالومون، أن 31 ألفا و120 مصابا يتلقون العلاج في المشافي، بينهم 6 آلاف و883 يخضعون للعلاج، في وحدات العناية المركزة.

وأضاف أن 26 ألفا و391 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، موريل بينيكود، في تغريدة على تويتر، أن عدد العاطلين عن العمل بسبب كورونا ارتفع إلى 8 ملايين.

ومن المقرر أن يتقاضى المفصولون من العمل رواتب في إطار إعانات البطالة بنسبة 70 في المئة من رواتبهم الأساسية.