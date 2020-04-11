» كورونا.. إغلاق مدارس نيويورك حتى سبتمبر

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نيويورك.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 15 ألف

أعلنت بلدية نيويورك الأمريكية، السبت، أن التعليم سيكون عن بعد طوال فترة إغلاق المدارس التي ستستمر لغاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال رئيس البلدية، بيل دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي، إن "التعليم سيستمر عن بعد طوال فترة إغلاق المدارس لغاية سبتمبر المقبل".
وأضاف بلاسيو أن "هذا القرار ليس بالسهل لكنه صحيح".
وأوضح أن توزيع الأجهزة الضرورية للتعليم عن بعد على التلاميذ، سيجري لغاية أواخر أبريل/نيسان الجاري.
وأكد رئيس البلدية أن "هذا القرار سيساعد على إنقاذ حياة أعداد كبيرة من الناس".
وتوجد في نيويورك 1800 مدرسة، يدرس بها نحو مليون و100 ألف طالب.
وحتى صباح السبت، بلغت إصابات كورونا في نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس بالبلاد، 172 ألفا و358، توفي منهم 7 آلاف و844.
ومساء السبت، أظهرت الإحصاءات تصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا بـ 20 ألفا و833، بينما حلت إيطاليا ثانيا بـ 19 ألفا و468، وإسبانيا ثالثا بـ 16 ألفا و353، ثم فرنسا رابعا بـ13 ألفا و197، وبريطانيا خامسا بـ9 آلاف و875.
كما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بأكثر من نصف مليون حالة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا.
وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و754 ألفا، توفي منهم أكثر من 106 آلاف، فيما تعافى أكثر من 393 ألفا، حسب موقع Worldometer. -

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