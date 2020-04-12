  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

قرار مفاجيء من الملك سلمان لمواجهة كورونا في السعودية

أحمد فتحي

رسالة نارية من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد انتقاله رسميا لبيراميدز

كورونا

عالم فيروسات يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن وباء كورونا

سلمان

العاهل السعودي يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

لماذا لا يتم التوسع في تحليل كورونا؟.. متحدث "الصحة" يجيب

كورونا

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن مكافحة كورونا

كورونا

بالفيديو: 8 خطوات تمر بها جثامين ضحايا كورونا قبل الدفن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على منع دفن طبيبة ضحية كورونا

صورة من الواقعة

نجل طبيبة الدقهلية ضحية كورونا يكشف تفاصيل الواقعة

علي جمعة

«علي جمعة»: أقمار الجيل الخامس للاتصالات سبب «كورونا»

العاهل السعودي يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

آخر الأخبار

سلمان
سلمان
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكومة الإيطالية تمدد قيود كورونا حتى عيد الفصح

#

كورونا.. تأجيل امتحانات الثانوية بالسودان حتى إشعار آخر

#

القبض على صاحبة قناة يوتيوب شهيرة .. والسبب غير متوقع

#

سوريا تبدأ أجواء فرض حظر التجوال على مواطنيها

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، قرارا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس «كورونا» الحالية حتى إشعار آخر.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية: «إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين 23 مارس 2020، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول.
وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأكدت استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بريطانيا.. جونسون بدأ يتعافى من "كورونا"
» كورونا.. إغلاق مدارس نيويورك حتى سبتمبر
» رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع "جوكر" النادي الأهلي
» عمرو أديب : "الموضوع لسة مطول شوية"
» هذا ما قاله "الإبراشي" على واقعة طبيبة الدقهلية
» مستشفي المطرية تكشف حقيقة وجود إصابات بـ"كورونا"
» حقيقة انتقال فيروس كورونا من جثامين الأموات للأحياء
» محافظ الاسكندرية يكشف اجراءات منع التجمعات في شم النسيم
» استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» تحذير عاجل من طبيبة بيطرية بشأن انتقال كورونا للكلاب والقطط
» مبساء مغربي تكشف تفاصيا ما حدث في شقة دبي المشبوهة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية