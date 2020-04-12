العاهل السعودي يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

12 أبريل 2020 - 12:30 ص

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، قرارا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس «كورونا» الحالية حتى إشعار آخر.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية: «إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين 23 مارس 2020، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول.

