» رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع "جوكر" النادي الأهلي

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أحمد فتحي
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المصريون ـ متابعات

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أعلن نادي بيراميدز، إتمام إجراءات انضمام أحمد فتحي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في صفقة انتقال حر.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لصورة أحمد فتحي مع «ورقة الجوكر» وهو اسم الشهرة للاعب تحت تعليق: «تمت».
من جانبه، أعرف هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي عن سعادته بإتمام صفقة انضمام أحمد فتحي لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال سعيد، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجود فتحي في نادي بيراميدز أمر رائع، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه خاصة في ظل خبراته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، موضحا أن الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي وكان دائما اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها وكذلك منتخب مصر».

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