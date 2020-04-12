"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن مكافحة كورونا

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا على مستوى الإصلاح الاقتصادي وبداية جني ثمار هذا الإصلاح هو ما يمكن الحكومة حاليًا من مواجهة الفيروس.
وأكد "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة «اكسترا نيوز» أن الدولة تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن في الوقت نفسه، لن نسمح بتوقف عجلة الإنتاج لأن فيروس كورونا سينتهي عاجلًا أم آجلًا ولا يمكن أن نبدأ من نقطة الصفر على المستوى الاقتصادي.
وتابع: أن استمرار العمل والإنتاج كفيل بأن يمكن الدولة من استعادة عافية الاقتصاد المصري بعد القضاء على فيروس كورونا، كما أن المواطن يحتاج للغذاء وجميع متطلبات الحياة في الوقت الذي يحتاج فيه للخدمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بعدد من الحملات لمتابعة سير العمل، كما أن هناك تكليفات لجميع الوزارات لمتابعة سير العمل في القطاعات المختلفة.

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