» هذا ما قاله "الإبراشي" على واقعة طبيبة الدقهلية

11 أبريل 2020 - 11:30 م

أعرب الإعلامى وائل الإبراشى، عن غضبه الشديد تجاه واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثة طبيبة بمقابر القرية،وتابع قائلاً:" أى حد يشوف هذا المشهد سيقول يا ليتنى مت قبل هذا اليوم ".



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لابد أن يعى المواطنين أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة فى التعامل حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، بطريقة علمية سليمة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك.

