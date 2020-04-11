» هذا ما قاله "الإبراشي" على واقعة طبيبة الدقهلية

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أعرب الإعلامى وائل الإبراشى، عن غضبه الشديد تجاه واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية،  دفن جثة طبيبة بمقابر القرية،وتابع قائلاً:" أى حد يشوف هذا المشهد سيقول يا ليتنى مت قبل هذا اليوم ".
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لابد أن يعى المواطنين أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة فى التعامل حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، بطريقة علمية سليمة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك.
وقدم الإعلامى وائل الإبراشى، الأعتذار لأسرة الطبيب، مشدداً على أن تعامل الدولة مع الواقعة واتخذا ما يلزم تجاهها إلى جانب وضع اسمها على أحد المدارس يعد أنتصار  للعلم والحقيقة فى مواجهة التزييف والشائعات.

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