» مستشفي المطرية تكشف حقيقة وجود إصابات بـ"كورونا"

11 أبريل 2020 - 11:20 م

قال الدكتور محمد صفى الدين مدير مستشفى المطرية، إنه لا يوجد أي حالات مصابة بكورونا في مستشفى المطرية ، لكن يوجد مستشفى مجاورة تدعى الزيتون تم اكتشاف حالات بها، ما استوجب اتخاذ إجراءات احترازية مع بعض العاملين بمستشفى المطرية.



وأوضح "صفي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم عزل قرابة 10 من العاملين بالمستشفى لهم علاقات بمستشفى الزيتون .



وتابع أنه تم عزلهم منزليا لمدة أسبوعين على أن يحصلون على مستحقاتهم كاملة ولا يعودون للعمل قبل التأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا .



وأوضح الدكتور محمد صفى الدين مدير مستشفى المطرية، أن الاستقبال والمستشفى يعملان بكامل طاقتهما وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا منها تعقيم المستشفى.

