وزير التعليم يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

11 أبريل 2020 - 11:10 م

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على حماية النشء ومستقبل الطلاب بكل قوة، وسيتم ردع كل من يحاول المساس بهم أو بمستقبلهم، ولن نتوقف أمام محاولة البعض عرقلة المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن" امتحانات الثانوية العامة ستقام فى موعدها".



وأوضح "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم المدرسين موهوبين وأصحاب رسالة، والمنظومة التعليمية الجديدة أظهرت مدى المواهب الموجودة سواء على مستوى المعلمين أو الطلاب.









