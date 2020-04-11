بالفيديو: 8 خطوات تمر بها جثامين ضحايا كورونا قبل الدفن

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث ياسم وزارة الصحة أن مفتي الجمهورية استنكر ما حدث من رفض دفن جثمان الطبيبة، مؤكدا أن هذا لا يقليق بالشعب المصري.



وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر؛ أن التعامل مع حالات الوفاة بفيروس كورونا يتم من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية بداية من حفظ الجثمان في ثلاجة الموتى وبعدها نقلها على "ترولي" لتطهيرها والقائمين على هذا يرتدون الملابس الوقائية لحماية أنفسهم؛ فضلا عن تغسيل الجثمان بطريقة علمية؛ وبعدها يتم تكفين الجثمان بثلاثة طبقات ويتم وضعه داخل كيس ويكتب عليه مصاب بالعدوى ويضع في صندوق مغلق ونقله ودفنه كل هذا تحت إشراف من وزارة الصحة.