حقيقة انتقال فيروس كورونا من جثامين الأموات للأحياء

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المصريون ـ متابعات

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أعرب الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، عن استنكاره لواقعة تجمع عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن كانت توفت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".
وأوضح "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : " هذه الواقعة مؤسفة ولا تمت للأخلاقات بصلة..والتعامل مع جسد المتوفى بالإجراءات الصحية المطلوبة".
وأضاف أن إجراءات الصحة سليمة، ويمكن وضع جثمان المتوفى بكورونا فى المقابر العادية دون خطورة.. ولا يمكن للفيروس الانتقال من أجساد المتوفيين للأحياء".
وذكر أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تقى من الإصابة به مجددا فى المستقبل، مضيفًا:"المصابون بكورونا والمتعافين منهم لديهم مناعة قوية ضد الإصابة به مجددا، وبالتالى يمكن الاستعانة بالأطباء المتعافين ليكونوا فى الصفوف الأولى".
وواصل:" هناك محاولات للعلاج البيلوجى لعزل الأجسام المضادة من المتعافين ونقلها للمصابين..وهناك تجارب سريرية فى الوقت الحالى".

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