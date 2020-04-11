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محافظ الاسكندرية يكشف اجراءات منع التجمعات في شم النسيم

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اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية
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المصريون ـ متابعات

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك بعض الترتيبات من جانب البعض للذهاب في رحلات للتنزه في الإسكندرية خلال شم النسيم مؤكدا أن ذلك الأمر مرفوض خوفا من انتشار فيروس كورونا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،، أنه سيتم تحديد منع إقامة تجمعات في الإسكندرية في يوم شم النسيم بناء على الموقف الخاص بعدد الإصابات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي 
وكشف محافظ الإسكندرية أن الإعداد المتواجدة على شاطئ الإسكندرية البالغ طوله 16 كيلومترا في تراجع مستمر فيما تعرض أحد مسئولي الأحياء للاعتداء من جانب عدد من الشباب بعد تحدثه معه بعدم التواجد على الكورنيش والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كاشفا أنه تم اقتيادهم إلى قسم الجمرك وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
واوضح محمد الشريف أن مستشفى العزل الموجودة في الإسكندرية وهي مستشفى العجمي لم تمتلء عدد الأسرة بها البالغة 200 سرير وهناك تنسيق مع وزارة الصحة للإعلان عن الأرقام المودجودة داخل مستشفى العزل.
وكشف محافظ الإسكندرية عن إجراء عزل صحي لأحد العقارات في المحافظة بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا وتم إقامة كردون أمني حول العقار خوفا من انتشار الفيروس وتم إرسال عبوات غذائية تكفي لأكثر من 15 يوما.

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