"الديهي": ما حدث بواقعة طبيبة الدقهلية انتكاسة أخلاقية‎

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك قرية شبرا البهو لمركز أغا بالدقهلية جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية، وهي جريمة تستوجب التوبة معقبًا :"نفاق العوام جريمة، واللي يزعل يزعل".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن إكرام الميت سرعة دفنه، مستنكرًا تجمهر المواطنين لمنع دفن طبيبة مصابة بكورونا في قرية شبرا البهو، إن هذا يمثل انتكاسة أخلاقية، ويحتاج لتدخل من علماء الدين والنفس ورجال الفقه، معقبًا لأهالي القرية: "أنا اشتكيتكم لربنا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن إكرام الميت سرعة دفنه، مستنكرًا تجمهر المواطنين لمنع دفن طبيبة مصابة بكورونا في قرية شبرا البهو، إن هذا يمثل انتكاسة أخلاقية، ويحتاج لتدخل من علماء الدين والنفس ورجال الفقه، معقبًا لأهالي القرية: "أنا اشتكيتكم لربنا".