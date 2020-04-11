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طبيبة الدقهلية

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"الديهي": ما حدث بواقعة طبيبة الدقهلية انتكاسة أخلاقية‎

الحياة السياسية

الديهي
الديهي
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك قرية شبرا البهو لمركز أغا بالدقهلية جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية، وهي جريمة تستوجب التوبة معقبًا :"نفاق العوام جريمة، واللي يزعل يزعل".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن إكرام الميت سرعة دفنه، مستنكرًا تجمهر المواطنين لمنع دفن طبيبة مصابة بكورونا في قرية شبرا البهو، إن هذا يمثل انتكاسة أخلاقية، ويحتاج لتدخل من علماء الدين والنفس ورجال الفقه، معقبًا لأهالي القرية: "أنا اشتكيتكم لربنا".
وتسأل "الديهي"،: "ألهذا الحد قست القلوب، ومات الضمير واختفى كل العقلاء والمتدينين من هذه القرية، أم أنه تدين مزيف؟"، مشددًا على أن هذه قصة كاشفة فاضحة لسلوك جمعي مرفوض، وعلى هؤلاء الأهالي أن يخافوا من الفيروس اللا أخلاقي الذي أصابهم, منوهًا بأنه لا قلق من المتوفى في نقل العدوى، وإنما الخوف من التجمهر، والفوف الأكثر من ضميرنا الذي مات، مشددًا على أنه يشعر بدهشة وحزن عميق بسبب هذه الواقعة، كيف لهؤلاء أن يتصرفوا بهذه الوحشية.

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