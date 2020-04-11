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طبيبة الدقهلية

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نجل طبيبة الدقهلية ضحية كورونا يكشف تفاصيل الواقعة

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صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أحمد الهنداوي نجل الطبيبة سونيا عبد العظيم، المتوفاه بفيروس كورونا المستجد بقرية شبرا البهو، أن قوات الشرطة قامت بدور كبير في عملية دفن والدته.
وأكد عبر اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» بقناة صدى البلد، أن المدافن التي يمتلكونها تخص والدته منذ 20 عام وكانوا يتمنوا أن يتم الدفن بها.
وأضاف الدكتور أحمد الهنداوي، بأن الطريق المؤدي للمقابر تجمهر الأهالي حوله من أجل منع سيارة الإسعاف من الوصول إلى المدافن كما تم تكسير زجاج سيارة الإسعاف مما جعلنا ننتظر وصول الشرطة ومدير الأمن.
وأشار نجل الطبيبة المتوفاه إلى أنهم استمروا في مفاوضات مع الأهالي من أجل دفن والدته لمدة 5 ساعات كاملة كما حاول التفاهم معهم دون جدوى.
وأكد أنه تم إيقاف سيارة الإسعاف حتى تم التدخل من قوات الأمن وتم حل الأمر في النهاية وإجراء مراسم الدفن وفق المعايير الطبية اللازمة من جانب وزارة الصحة.
وأوضح الدكتور أحمد الهنداوي، بأن والدته كانت مصابه بمرض السكر وكانت تعاني أيضًا من قدمها وذهبت لتقوم بعملية "غرغرينة" بالقدم.
وقال زوج الطبيبة المتوفاه، إن والدته دخلت العناية المركزة، وبعد ذلك إلى مستشفى الصدر بسبب مرضها الشديد، وتم أخذ منها "مسحة طبية" للكشف واكتشفوا إصابتها بعد ذلك بفيروس كورونا.
ونفى الدكتور أحمد الهنداوي أن تكون شقيقته هي من تسبب في نقل العدوى إلى والدته كونها كانت قادمة من الخارج.

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