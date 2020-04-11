  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

بعد "الكويت بلا طعم".. مستشار بن زايد يفاجئ الجميع بهذا الأمر

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

الاهلى والزمالك

قريبا.. مباراة قمة وعائدها لصالح مرضى "كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

شبرا البهو ليست الأولى.. هؤلاء تنمروا من ضحايا كورونا

قوات أمنية تتوجه إلى منزل «مصطفى بكرى»

بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

تركي الحمد: نفسي أزور دمشق بدون بشار

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

محمد الخشت

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

الملك سلمان

أمر ملكى جديد للملك سلمان

بن سلمان مع بن مساعد

فيديو مسرب لأمير سعودي يكشف هذه المفاجأة

بالفيديو..

«علي جمعة»: أقمار الجيل الخامس للاتصالات سبب «كورونا»

آخر الأخبار

علي جمعة
علي جمعة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الجندي": بخلكم سبب انتشار كورونا

#

إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"

#

إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

#

"كولونيا خمس خمسات تقضي على كورونا" سلعة إضافية بالتموين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن ظهور فيروس كورونا المستجد الذي أثار حالة من الفزع والهلع في العالم قد يكون مرتبطًا بـإطلاق آلاف الأقمار الصناعية، الخاصة بالجيل الخامس إلى الفضاء.
وبينما لم يحسم العلماء ما إذا كان الفيروس المميت تطورًا طبيعيًا، أم أنه تسرب من أحد المعامل في مدينة "ووهان" الصينية أثناء تخليقه كما تذهب بعض النظريات، ربط جمعة في برنامجه التليفزيوني "لقاء الجمعة" بين انتشاره والأنفلونزا الإسبانية في بدايات القرن العشرين التي قصت على 30 مليون شخص آنذاك. 
وقال إن "فيروس كورونا خطر داهم لا يستهان به، والبعض يسأل لماذا جاء وباء الأنفلونزا الإسبانية؟، وقد اختلفت المدارس الطبية والاجتماعية والسياسية في دراسة هذا الوباء بهذه القسوة، وسبب ظهوره وانتشاره، فقال البعض إنه ظهر من البيئة التي عاش فيها الناس في الحرب العالمية الأولى بسبب الخنادق الرطبة والمستنقعات ما سبب بيئة غير صحية والتي شكلت بيئة صالحة لانتشار الفيروس".
وأضاف جمعة: "المحققون من العلماء يرون شيئا آخر وهو أنه في عام 1918 أن الوباء جاء من اختلال الكهرومغناطيسية في الأرض لشيوع الكهرباء، "الكهرباء لما دخلت أحدثت شيء ما في الجو هيئته لأن تجعل هذه المواد تنفصل وتكون الفيروس".
وتابع: "هذه النظرية عندما نحاول تطبيقها على كورونا، فإننا سنجد أن الجيل الخامس قد يكون سببا يحتاج إلى تفكر في الاتصالات والمواصلات، كل تليفوناتنا الآن 4G اللي من أجله انطلق 20 ألف قمر صناعي يدور حول الأرض، وحتى ندخل 5G أي الجيل الخامس اضطروا أن يطلقوا 100 ألف قمر صناعي فأحدث هذا خللاً آخر في المجال المغناطيسي جعلت البيئة الموجودة قابلة لانتشار هذه الفيروسات".
وتابع: "البعض قال إنه فيروس مُخلّق داخل المعامل أو أن له سلالاتان أو ثلاثة الإيطالية والنمساوية والإنجليزية أو أنه جزءا من الحرب البيولوجية، كل هذا قد يكون صحيحًا، لكن لماذا ينتشر بهذه القسوة؟، ولماذا هُيئت له الأجواء من غير قصد؟، لأن القصد كان الوصول إلى 5G".  
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في 12 ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، قبل أن يعلن رسميًا عن ظهوره في يناير. وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و733 ألفا، توفي منهم أكثر من 106 آلاف، فيما تعافى أكثر من 392 ألفًا، حسب موقع Worldometer.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"
» علي جمعة لمن رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا: انحطاط وجهل
» "الجبلاية" تزف خبرا سارا لـ"قضاة الملاعب"
» هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب إليسا: أنا جنبك
» ليست نكتة.. يحضر قهوته بطائرة في وقت الحظر
» بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي
» تعرف على عمر إسعاد يونس وعدد زيجاتها
» يلغي حفل الزفاف.. ويحتضن عروسه بهذه الطريقة
» "جمعة" يهنئ جوكر الأهلى لانضمامه لـ بيراميدز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية