  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

بعد "الكويت بلا طعم".. مستشار بن زايد يفاجئ الجميع بهذا الأمر

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

الاهلى والزمالك

قريبا.. مباراة قمة وعائدها لصالح مرضى "كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

شبرا البهو ليست الأولى.. هؤلاء تنمروا من ضحايا كورونا

قوات أمنية تتوجه إلى منزل «مصطفى بكرى»

بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

تركي الحمد: نفسي أزور دمشق بدون بشار

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

محمد الخشت

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

الملك سلمان

أمر ملكى جديد للملك سلمان

بن سلمان مع بن مساعد

فيديو مسرب لأمير سعودي يكشف هذه المفاجأة

بالفيديو..

مطرب يطالب بإطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على قرية «شبرا البهو»

آخر الأخبار

شبرا البهو
شبرا البهو
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو

#

أهالي "شبرا البهو" يعترضون على دفن جثمان طبيبة

#

خبير يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

#

السعودية تتخذ قرارا جديدا لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

دعا المطرب رامي جمال إلى إطلاق اسم الطبيبة، سونيا عبدالعظيم على قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، بعد أن رفض الأهالي دفنها في مقابر القرية، خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.
وكتب "رامي" عبر حسابه على موقع "تويتر": "الخوف المبالغ فيه وقساوة القلوب وقله الرحمة تجاه دفن الدكتورة شهيدة كورونا بيخوفني جدًا".
وأضاف: "يا عباد الله اتعظوا من الابتلاء وصفوا النوايا يا ترى المعترضين علي دفنها يحبوا لو توفاهم الله بالمرض نفسه يحصلهم نفس المصير.. يا حزن أهلها"، وأرفق تغريدته بهاشتاج "#إطلاق_اسم_الدكتوره_علي_قريتها".
وكان أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية رفضوا دفن طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في مقابر القرية، وتجمهروا لمنع أهلها من دفنها، قبل أن تفض قوات الأمن التجمعات وتقوم بدفنها على الرغم من اعتراضات الأهالي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"
» علي جمعة لمن رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا: انحطاط وجهل
» "الجبلاية" تزف خبرا سارا لـ"قضاة الملاعب"
» هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب إليسا: أنا جنبك
» ليست نكتة.. يحضر قهوته بطائرة في وقت الحظر
» بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي
» تعرف على عمر إسعاد يونس وعدد زيجاتها
» يلغي حفل الزفاف.. ويحتضن عروسه بهذه الطريقة
» "جمعة" يهنئ جوكر الأهلى لانضمامه لـ بيراميدز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية