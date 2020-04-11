وفاة ممثلة شهيرة بفيروس كورونا

توفيت الممثلة والمنتجة البريطانية هيلاري هيث عن 74 عامًا جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد .وتوفت "هيث" الأسبوع الماضي متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، وفقًا لما أعلنه نجلها حارس المرمى "أليكس ويليامز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".واشتهرت بأدوارها في أفلام مثل Witchfinder General و Wuthering Heights. كما كانت تقوم بلعب أدوار على خشبة المسرح في لندن.وبعد اعتزالها التمثيل، أنتجت هيث "مايك نيويل مغامرة كبيرة للغاية (1995) ، والتي تألق فيها هيو جرانت وألان ريكمان، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.وولدت هيث في ليفربول في 6 مايو 1945، وفي شبابها، مارست الباليه وأصبحت عازفة بيانو موهوبة، قبل أن تظهر على خشبة المسرح في "بريستول أولد فيك".وأول مشاركة في فيلم روائي طويل كانت في الفيلم التاريخي Witchfinder General، بطولة فينسينت برايس. الذي لعبت فيه دور "سارة لويز"، حيث قال النقاد إنها قدمت "أداءً حساسًا ... ذكيًا"وكانت متزوجة من مكتشف المواهب دنكان هيث ما بين عامي 1974 و1989.