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طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

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"أبوتريكة" يفاجئ أطباء مكافحة "كورونا" بهذا الأمر

الرياضة

محمد أبوتريكة
محمد أبوتريكة
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الطيب حسين

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بعث نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبوتريكة، برسالة شكر وامتنان لكل الأطباء حول العالم، تزامنًا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب "أبوتريكة" عبر حسابه على فيس بوك: "‏كل الشكر والامتنان لكل كادر طبي حول العالم إنقاذ ارواح الناس اسمي وظيفة أنتم فخر العالم تضحياتكم تُدرس ومواقفكم تُخلد شكرا لكم".



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