  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

بعد "الكويت بلا طعم".. مستشار بن زايد يفاجئ الجميع بهذا الأمر

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

الاهلى والزمالك

قريبا.. مباراة قمة وعائدها لصالح مرضى "كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

شبرا البهو ليست الأولى.. هؤلاء تنمروا من ضحايا كورونا

قوات أمنية تتوجه إلى منزل «مصطفى بكرى»

بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

تركي الحمد: نفسي أزور دمشق بدون بشار

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

محمد الخشت

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

الملك سلمان

أمر ملكى جديد للملك سلمان

بن سلمان مع بن مساعد

فيديو مسرب لأمير سعودي يكشف هذه المفاجأة

فيديو| «حظر كورونا».. اعتقال.. ثم اعتذار

عرب وعالم

القبض
القبض
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "السيسي" يوبخ مسئولا بسبب هذا الخطأ

#

"رقصة كورونا".. جوهرة تثير ضجة بفيديو جريء

#

الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب كورونا

#

الديهي: حظر التجوال سيحد من انتشار كورونا

اعتذرت الشرطة في مدينة مانشستر البريطانية لرجل قامت باعتقاله أثناء إحضار الطعام لأسرته بالتزامن مع فرض الحظر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا. 

جاء ذلك بعد نشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قام أحد جيران الرجل بتصويرها عبر الهاتف عندما اقترب ضابط من الرجل وقام بشل حركته.

وبينما رفض الرجل إعطاء الضابط بياناته، ُقال له الأخير إنه يواجه الاعتقال بتهمة "كسر إرشادات كوفيد"، ويطلب منه أن يضع يديه على رأسه، ويهدده بالتصفية إذا لم يمتثل للأوامر.

وعندما يضع الأصفاد عليه يشكو الرجل من الألم، بينما يدفعه الضابط إلى سيارة ويطلب منه أن يتكئ عليها، حيث أخذ يوجه له عبارات اللوم والتوبيخ، قبل أن تتدخل امرأة لتقول للضابط: "في الوضع الحالي، في هذا الوباء الحالي، هناك مواقف أكثر إلحاحًا للتعامل معها من القدوم وإزعاج شخص ما يباشر عمله بنفسه".

عندها، يهدد الضابط المرأة: "اسمعي... ستكونين التالي"، قبل أن يضع الرجل في سيارة للشرطة، حيث أخبر الضباط بأنه يحضر "الطعام لأفراد عائلتي الضعفاء الذين لا يمكنهم فعل أي شيء".
شاهد من هنا..
وفي بيان صدر السبت، قالت الشرطة: "نحن على علم بالفيديو الذي يتم تداوله بخصوص تصرفات ضابط في حادثة في فالوفيلد في مانشستر. على الرغم من أن الأمر يتم التحقيق فيه بشكل كامل، فإن مراجعتنا الأولية تظهر أن الحادث لم يتم التعامل معه بالطريقة المهنية التي نتوقعها ونعتذر عن ذلك".

وأضافت: "يتحدث أحد كبار أفراد القوة إلى الرجل وأسرته اليوم. نطلب من الجمهور أن يفهم الضغوط التي يعمل عليها ضباطنا في الوقت الحاضر ونأمل أن يكون هذا الاعتذار مرحبًا به لدى المعنيين."

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"
» علي جمعة لمن رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا: انحطاط وجهل
» "الجبلاية" تزف خبرا سارا لـ"قضاة الملاعب"
» هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب إليسا: أنا جنبك
» ليست نكتة.. يحضر قهوته بطائرة في وقت الحظر
» بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي
» تعرف على عمر إسعاد يونس وعدد زيجاتها
» يلغي حفل الزفاف.. ويحتضن عروسه بهذه الطريقة
» "جمعة" يهنئ جوكر الأهلى لانضمامه لـ بيراميدز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية