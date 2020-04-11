فيديو| «حظر كورونا».. اعتقال.. ثم اعتذار

اعتذرت الشرطة في مدينة مانشستر البريطانية لرجل قامت باعتقاله أثناء إحضار الطعام لأسرته بالتزامن مع فرض الحظر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك بعد نشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قام أحد جيران الرجل بتصويرها عبر الهاتف عندما اقترب ضابط من الرجل وقام بشل حركته.
وبينما رفض الرجل إعطاء الضابط بياناته، ُقال له الأخير إنه يواجه الاعتقال بتهمة "كسر إرشادات كوفيد"، ويطلب منه أن يضع يديه على رأسه، ويهدده بالتصفية إذا لم يمتثل للأوامر.
وعندما يضع الأصفاد عليه يشكو الرجل من الألم، بينما يدفعه الضابط إلى سيارة ويطلب منه أن يتكئ عليها، حيث أخذ يوجه له عبارات اللوم والتوبيخ، قبل أن تتدخل امرأة لتقول للضابط: "في الوضع الحالي، في هذا الوباء الحالي، هناك مواقف أكثر إلحاحًا للتعامل معها من القدوم وإزعاج شخص ما يباشر عمله بنفسه".
عندها، يهدد الضابط المرأة: "اسمعي... ستكونين التالي"، قبل أن يضع الرجل في سيارة للشرطة، حيث أخبر الضباط بأنه يحضر "الطعام لأفراد عائلتي الضعفاء الذين لا يمكنهم فعل أي شيء".
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وفي بيان صدر السبت، قالت الشرطة: "نحن على علم بالفيديو الذي يتم تداوله بخصوص تصرفات ضابط في حادثة في فالوفيلد في مانشستر. على الرغم من أن الأمر يتم التحقيق فيه بشكل كامل، فإن مراجعتنا الأولية تظهر أن الحادث لم يتم التعامل معه بالطريقة المهنية التي نتوقعها ونعتذر عن ذلك".
وأضافت: "يتحدث أحد كبار أفراد القوة إلى الرجل وأسرته اليوم. نطلب من الجمهور أن يفهم الضغوط التي يعمل عليها ضباطنا في الوقت الحاضر ونأمل أن يكون هذا الاعتذار مرحبًا به لدى المعنيين."