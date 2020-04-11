مبساء مغربي تكشف تفاصيا ما حدث في شقة دبي المشبوهة

نفت الفنانة ميساء مغربي، الأخبار التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والعديد من المواقع الإخبارية الخليجية، والتي ربطت بينها وبين قضية شقة دبي المشبوهة التي، قيل أنه تم القبض فيها على، مشهور انستجرام المعروف بإسم دايلر أو ديلر، رفقة شوق محمد والفنانة ميساء مغربي.





من هو ديلر أو دايلر

عبد العزيز ربيع بن الدليجان، المشهور باسم ديلر فهو من مواليد عام 2001، عاش في السعودية وانطلقت مسيرته الفنية في عمر الثامنة عام 2009م.

وأول انطلاقة له كانت من خلال قناة أجنبية اسمها (dyler TV)، وكان أوْج شهرته عندما أطلق أغنية صامولي التي كسبت شهرة عالية جدًا، حتى إنّها أصبحت ترند السعودية لفترة طويلة من الوقت.

وبعد ساعات من أنباء القبض عليه نشر دايلر صوره له عبر حسابه الرسمي إنستجرام والذي يتابعه عليها أكثر من 2 مليون متابع، صورة له، وهو جالس في شقته يمارس ألعاب الفيديو وكأنه رد غير مباشر على الأنباء.

نفي ميساء مغربي

ومن جانبها، قالت ميساء : ”كل ما تردد غير صحيح، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا لشرطة دبي ضد المعرف الذي قذفني وضد أي أحد، وكل المواقع التي ذكرت اسمي في هذه القضية“.

وأضافت: ”حسبنا الله ونعم الوكيل في من ردد هذا الكلام، مو كفاية علينا كورونا، يجب أن يخسف بنا الله سبحانه وتعالى الأرض، من كثرة الحسد والكره وإن البعض إذا ما وجد أي شيء سيىء في المشوار الفني لأي شخص، يتم اختراع هذه الأكاذيب“.

وتابعت مغربي: ”في الوقت الذي يتم إنفاق الملايين والمليارات من أجل صحة الناس ورحمتهم من الخطر، ينهش البعض في أعراض الآخرين ويروجون هذه الشائعات“.

وواصلت في تصريح لـ "أرم نيوز": ”لست حزينة سوى على أهلي والذي أحمل اسمه، أنا فوق مستوى الشبهات الحمدلله، 18 سنة في الوسط الفني لم تصدر أي مشكلة أو متاهات تخصني، وإذا كان صحيح الموضوع الذي يخص الولد، الله يستر عليه، وهناك مؤسسات إصلاحية يمكن اللجوء إليها، وأولا وأخيرًا هؤلاء مراهقون الذين أخطأوا“.

وأكدت: ”أنا خصيم كل من رددوا اسمي ليوم القيامة، وما حدث ينتمي للجرائم الإلكترونية، تلقيت العديد من المكالمات فور نشر اسمي بهذه القضية“.

واختتمت: ”الطريف في الموضوع أن كل التعليقات التي ذكرت اسمي هي من لجان إلكترونية، يوجد أحد ما موّل هذه الحملة ضدي للتشهير بي بلا شك، هذا مقصود وعار على الصحفي الذي يخوض في أعراض الناس“.

من هي شوق محمد

شوق محمد هي سعودية الجنسية من مواليد 2000، تعمل في مجال الأزياء والموضة وترغب في أن تكون مصممة أزياء عالمية حيث تبحث عن الشهرة من خلال هذا المجال، وقد انضمت شوق محمد إلى عالم الأزياء والموضة في عام 2016، كما اشتهرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير ليصل متابعيها عبر انستقرام ما يقرب من مليون متابع.





أبوطلال الحمراني أول من أشار للقضية



وكان أول من تحدث عن هذه القضية هو المحامي الخليجي، ابو طلال الحمراني، والذي زعم أن السلطات الاماراتية ألقت القبض على دايلر ومعه انستجرام شوق محمد بعد أن اصطحبها اليوتيوبر الشهير باسم دايلر إلى شقته وسط مدينة دبي، وقالت مصادر صحافية أن شوق محمد كانت برفقة "دايلر" الذي جلب كمية كبيرة من الحشيش إلى شقته قبل أن تبادر السلطات الاماراتية بمداهمة الشقة والقبض على دايلر وشوق محمد التي تربطه بها علاقة غرامية رغم أنه معروف بشذوذه.



