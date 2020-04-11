  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

بعد "الكويت بلا طعم".. مستشار بن زايد يفاجئ الجميع بهذا الأمر

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

الاهلى والزمالك

قريبا.. مباراة قمة وعائدها لصالح مرضى "كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

شبرا البهو ليست الأولى.. هؤلاء تنمروا من ضحايا كورونا

قوات أمنية تتوجه إلى منزل «مصطفى بكرى»

بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

تركي الحمد: نفسي أزور دمشق بدون بشار

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

محمد الخشت

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

الملك سلمان

أمر ملكى جديد للملك سلمان

بن سلمان مع بن مساعد

فيديو مسرب لأمير سعودي يكشف هذه المفاجأة

أول تعليق من البرلمان على رفض دفن الطبيبة المصابة بكورونا

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

#

أول تعليق من أبو هشيمة لياسمين صبرى بعد الخطوبة

#

الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في البلاد

#

أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين

طالب النائب إسماعيل نصر الدين، تطبيق القانون على كل من يحول دون دفن المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر جريمة بموجب القانون، ولابد من تطبيق القانون عليهم حتى لا ينتشر هذا الأمر فى المجتمع وقد ينتج عنه فيما بعد بعض المشاحنات العامة بين المواطنين، وعواقب الجميع فى غنى عنها خاصة فى ظل الأوقات الراهنة، متابعا: "يجب إلقاء القبض على كل شخص يرفض دفن متوفين فيروس كورونا، خاصة بعد واقعة محافظة الدقهلية".
 
وأوضح نصر الدين فى بيان صحفى له، أن تطبيق القانون على كل شخص يتسبب فى عدم دفن متوفى كورونا فى مقابر بمثابة نزع فتيل أزمة قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية، خاصة وأن المرض ليس وصمة عار، والجميع معرض للإصابة به، كما أن منظمة الصحة العالمية نفت أن يكون المتوفى سببا فى تفشى الفيروس مادامت الإجراءات المتعلقة بالتكفين والغُسل تمت تحت إشراف طبى ووفقا للتعليمات المنصوص عليها.

وشدد نصر الدين، على ضرورة أن يتم زيادة وعى المواطنين فيما يخص إجراءات الوقائية، وتعليمات منظمة الصحية، على أن يتولى كل نائب هذه المسئولية المجتمعية من خلال صفحات التواصل، وسيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين حول كيفية التعامل مع مصابى ووفيات فيروس كورونا، وأهمية الالتزام بالبقاء فى المنازل لعدم انتشار العدوى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"
» علي جمعة لمن رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا: انحطاط وجهل
» "الجبلاية" تزف خبرا سارا لـ"قضاة الملاعب"
» هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب إليسا: أنا جنبك
» ليست نكتة.. يحضر قهوته بطائرة في وقت الحظر
» بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي
» تعرف على عمر إسعاد يونس وعدد زيجاتها
» يلغي حفل الزفاف.. ويحتضن عروسه بهذه الطريقة
» "جمعة" يهنئ جوكر الأهلى لانضمامه لـ بيراميدز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية