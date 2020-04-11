حقيقة إصابة منى زكي بفيروس كورونا

11 أبريل 2020 - 06:03 م

نشرت الفنانة السينمائية منى زكي، بيانًا من شركة إنتاج مسلسلها الجديد «تقاطع طرق» الذي أشيع أنه توقف تصويره بسبب إصابة مساعدتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وترددت شائعات حول انتقال العدوى لعدد من أفراد المسلسل ومن بينها الفنانة، ما دفعها للرد بعد فترة صمت طويلة.



وجاء نص البيان: «تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت) بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج / تامر محسن .. بانها قررت ومنذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظًا على صحة كافة العاملين وتماشيًا مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد ، وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلًا عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته».



وأضاف البيان: «تؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات .. كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة».

