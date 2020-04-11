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طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

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الجابون تحظر أكل الخفافيش بسبب كورونا

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تضم ما يقارب أربعين مجموعة عرقية ذات لغات وثقافات مختلفة، ويسكنها العديد من شعوب البيغمي مثل شعب الباكا، لديها الكثير من العادات والتقاليد من بينها أكل حيوانات البنغول (آكل النمل الحرشفي) والخفافيش، هى دولة الجابون الأفريقية، ولكن الظروف التى يمر بها العالم فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي قيل أنه يأتي جراء أكل الخفافيش، اتخذت الجابون إجراء جديد.

تلك الدولة التى تقع في غرب وسط أفريقيا، أعلنت حذر بيع أو أكل حيوانات البنغول (آكل النمل الحرشفي) والخفافيش، للاشتباه في أنها وراء ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين.

حيث أعلن الرئيس الجابوني، علي بونغو أونديمبا،  أن الحكومة تخطط لإغلاق العاصمة ليبرفيل، فى نفس الوقت وقالت وزارة المياه والغابات إن فيروس كورونا المستجد "مزيج من فيروسين مختلفين، أحدهما قريب من الخفافيش والآخر من آكل النمل الحرشفي"، زاعمة أن معلوماتها مقتبسة من دراسة علمية نشرت في مجلة "نايتشر".

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