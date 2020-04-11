وفاة مفتى هذه الدولة بفيروس كورونا

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توفي الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف مفتي جمهورية إنغوشيا الروسية إثر إصابته بكورونا المستجد، ليصبح المفتي الأول في العالم الإسلامي المتوفى بالفيروس.

وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي محلي، بأنه تم نقل مرتضانوف إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم تقييم حالته على أنها خطيرة.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد تم تسجيل 29 إصابة بالفيروس المذكور في إنغوشيا.

وتم انتخاب مرتضانوف مفتيا لإنغوشيا في يوليو 2019، وقبل ذلك عمل 20 عاما قاضيا شرعيا للجمهورية.

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