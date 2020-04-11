جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

11 أبريل 2020 - 05:07 م

مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، في مختلف دول العالم، وتزايد ضحاياه، تتسابق الدول والمؤسسات على اكتشاف، لقاح او مصل للتخلص من هذا الخطر اللعين.

ومن ضمن هؤلاء، جامعة أوكسفورد البريطانية، حيث قالت البروفيسورة في علم اللقاحات، بالجامعة، سارة غيلبيرت، إن اللقاح قد يكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل، وأكدت على إنها "واثقة بنسبة 80 بالمئة" بأن اللقاح الذي تعمل على تطويره مع فريقها سيكون ناجحا ويهزم فيروس كورونا.

وأوضحت أن اختبار اللقاح الجديد على البشر سيبدأ بعد نحو أسبوعين، لافتة إلى أنهما عملت طوال الفترة الماضية على مدار 7 أيام في الأسبوع لتطوير اللقاح سريعا.

وأضافت: "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لنجاح اللقاح"، مشيرة إلى أنها بنت هذا الاستنتاج على "أشياء أخرى قام بها فريقها بهذا النوع من اللقاحات".

وتابعت: "الأمر ليس مجرد حدس، فمع مرور كل أسبوع لدينا المزيد من البيانات لنفحصها. أعتقد بنسبة 80 بالمئة أن اللقاح سيعمل. هذه هي وجهة نظري الشخصية".

واستطردت: "تطوير اللقاح بحلول الخريف ممكن إذا سارت الأمور على أكمل وجه"، لكنها حذرت من أنه "لا يمكن لأحد أن يعد بأن الأمور ستسير بهذه الطريقة"، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.