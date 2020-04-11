بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

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أمل حجازي
أمل حجازي
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محمد فضل

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بعد أن قررت ارتداء الحجاب مؤخرًا، بعد الشهرة الكبيرة التي حصلت عليها من أعمالها الفنية، ظهرت الفنانة اللبناينة ?أمل حجازي?، في فيديو جديد أثار الجدل.

ونشرت "أمل حجازي" فيديو تشارك فيه المسيحين "يوم الجمعة العظيمة" لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، من خلال الترانيم والصلاة ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ترنم فيه ترتيلة "يا مريم عليك السلام" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، الحان وموسيقى حسام الصعبي.

وسبق أن عبّرت أمل حجازي عن وجهة نظرها من تأثير الحجر المنزلي على الكرة الأرضية بسبب كورونا وقالت أمل حجازي، من خلال حسابها الرسمي : "الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال باعتدال دون الإسراف".

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#امل_حجازي

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